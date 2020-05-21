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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة ربة منزل وأطفالها بحروق بسبب تسرب غاز في سوهاج

الخميس 21/مايو/2020 - 12:20 م
اسعاف
اسعاف
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أصيبت ربة منزل وطفلاها بحروق بالغة، بعد تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء إعداد الأم الطعام بالمنزل، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "بثينة.م.ص"- 30 عاما، ربة منزل، وطفليها "خلود.ص." 3 سنوات، و"محمد.ص" عام ونصف العام، مصابين بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى والثانية بنسب تتراوح ما بين 10 و30%، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجل عمومتهم "السيد.م.ف" 29 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام الأولى بإعداد الطعام بالمنزل تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، ما نتج عنه حدوث إصابتهم، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

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