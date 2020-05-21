سقوط عاطل بـ«استروكس وحشيش» في السلام

جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وميزان حساس.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والعرض على النيابة للتحقيق.

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة وبحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه في منطقة السلام.وتمكن رجال المباحث، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو