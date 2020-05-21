اليابان تنهى حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات اليوم

من المقرر أن تنهى اليابان حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بغرب البلاد اليوم الخميس، وذلك في ظل تباطؤ ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال وزير الانعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي للصحفيين اليوم الخميس، إن الخبراء اتفقوا على خطة حكومية لإنهاء حالة الطوارئ في مقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو.ووفقا للخطة، سوف يتم الإبقاء على حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة وهوكايدو، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع حكومي لاحقا عن هذه التغيرات، وكانت حالة الطوارئ قد استمرت في المقاطعات الثمانية عقب أن أنهاها آبي في 39 من بين 47 مقاطعة بالبلاد.وكان آبي قد أعلن مطلع أبريل الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات منها طوكيو وأوساكا، وطلب من السكان، ولم يأمرهم، الابتعاد عن الخروج غير الضروري لتجنب نشر فيروس كورونا، وجرى تمديد حالة الطوارئ بعد أسبوع ليشمل جميع أنحاء البلاد، وبعد ذلك جرى تمديدها حتى نهاية مايو الجاري.وقد سجلت اليابان حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 712 حالة كانت على متن سفينة، خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو في فبراير الماضي، بجانب نحو 800 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة والعمل.