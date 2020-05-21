برلمانية تطالب البنوك بتوفير الكمامات بالمجان لعملائها

طالبت النائبة البرلمانية آمال رزق الله، البنوك بتوفير الكمامات بالمجان لعملائها، وذلك بعد مشهد تبادل العملاء الكمامات أمام مدخل البنك، بدلًا من شرائها.وقالت "رزق الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، إن البنوك استفادت من عملائها كثيرًا.وأضافت:"الناس غلابة هتعمل أيه، وهي عاوزة تقضي مصالحها، على الأقل أوفرها لهم، طالما إن الناس مش عارفة مصلحتها".وأشارت إلى أن المواطنين وقعوا ضحية ما يعرف بالكمامة الدوارة، ولحين التخلص من هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم، يجب توفير الكمامات لهم.وسلط الإعلامي وائل الإبراشي، الضوء على خطورة "الكمامة الدوارة"، قائلًا: "بسبب فرض ارتداء الكمامة في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، يقوم بعض الأشخاص بتأجير الكمامة بنصف جنيه، ليرتديها الشخص ويعيدها وهو خارج ثم يرتديها شخص آخر".وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ما يعرف بالكمامة الدوارة، هو أمر فظيع ومقزز جدًا، مشيرًا إلى أن الفم أكثر منطقة ملوثة في جسم الإنسان، وتحتوى على أكبر كمية من الميكروبات.واضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية:"الميكروبات الموجودة في الفم لا تستجيب للأدوية ببساطة وخطورتها لا تكمن في نقل فيروس كورونا فقط، بل نقل أمراض كثيرة، وعلى الجميع أن ينتبه لذلك حتى لا يقترف جرم فى حق ذاته".من ناحيته، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، إن التحايل على الوضع باستخدام الكمامة الدوارة مشكلة أخلاقية وطبية، ومن يفعل ذلك يؤذي نفسه بنفسه.