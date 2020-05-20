النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

كشفت النائبة البرلمانية شيرين فراج، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة، مؤكدة أنها تتبع الإجراءات الاحترازية.ورجحت النائبة شيرين فراج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها التقطت العدوى خلال حضورها اجتماع قيادات وزارة الصحة، مردفة: "للأسف قيادات وزارة الصحة لم يتبعوا الإجراءات الطبية، وبالتأكيد تم نقل العدوى لي خلال الاجتماع".ولفتت إلى أن الاجتماع نُقل إلى قاعة صغيرة، ولم يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بها، كاشفة أن شخصا، مدير مكتبه مصاب وهي تعرفه، كان في الاجتماع.من ناحية أخرى، أكدت النائبة أنها تلقت رعاية جيدة، موجهة الشكر للأطقم الطبية، مردفة: "أنقذوا حياتي، وأنا مريت بتجربة قاسية جدا، لكن حب الناس دعمني"، موضحة أنها بمجرد شعورها بارتفاع في درجة الحرارة توجهت لأخذ مسحة، وتبين عقبها أنها إيجابية وخضعت للعلاج.وكشفت أنها نقلت الفيروس لاثنين من أبنائها، لكنهم شفيوا جميعا وخرجوا من مستشفى العزل، وما زالوا يتلقون العلاج اللازم.