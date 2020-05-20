القمص بيجول الأنبا بيشوي يترأس اجتماع السيدة العذراء بالكويت «أونلاين»

ترأس القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية بالكويت، مساء اليوم، اجتماع السيدة العذراء مريم بالأحمدي في الكويت وذلك عبر البث المباشر " أونلاين".ويحرص راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت على إلقاء عظة روحية أسبوعية، في إطار حرصه على دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.ويشارك أساقفة والكهنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.