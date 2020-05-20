محافظ الدقهلية يلغي ندب سكرتير عام المحافظة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، إلغاء ندب السكرتير العام للمحافظة وعودته إلى جهة عمله الأصلية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تلبية لاحتياجات المرحلة من العمل التنفيذي وفتح الباب أمام دماء جديدة.وكلف محافظ الدقهلية جميع الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ القرار والعمل به ابتداء من اليوم كل فيما يخصه.وكلف "مختار" السيدة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالقيام بأعمال السكرتير العام لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.