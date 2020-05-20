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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحذر من خطورة التوجه الاستراتيجي الغربي على أمنها العسكري

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:08 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن التوجه الاستراتيجي الغربي يشكل أكبر تهديد للأمن العسكري الروسي.

وأضاف شويجو -في تصريح أوردته وكالات أنباء روسية- أنه من أجل تحييد التهديدات في المنطقة العسكرية الغربية في عام 2020، تم التخطيط لـتنظيم 28 فعالية لتحسين القوة القتالية للقوات، بالتزامن مع التزود بالأسلحة الحديثة.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه "بحلول نهاية العام، ستتلقى المنطقة العسكرية الغربية نحو 2000 وحدة من المعدات الجديدة والحديثة، ونتيجة لذلك، ستتجاوز حصتها 65 في المئة".

في وقت سابق، قال الوزير الروسي إن "أهم مهمة قومية نقوم بها حاليًا هي بناء وتشغيل 16 مركزًا طبيًا متعدد الوظائف في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية. لهذا الغرض، خصصت وزارة الدفاع 8.8 مليار روبل (130 مليون دولار تقريبا)".

وبدأ في روسيا منذ عام 2008، إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.

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