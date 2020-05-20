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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ تمويل: الصندوق السيادي أمل مصر في ضخ استثمارات حقيقية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:14 م
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
ياسمين عباس
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قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المستثمر بالخارج يفضل أن يستثمر مع الصندوق السيادي، وذلك لسرعته في الأداء، مشيرًا إلى أنه من الممكن التعاون مع الصناديق السيادية للدول الأخرى مما يعود علينا بأنه تكون لدينا فرصة استثمارية غير مقبولة في القطاع الحكومي.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقيات مع القطاع الخاص دائمًا تتطلب السرعة في الأداء، لافتًا إلى أن العائد المادي لا بد أن يكون مقدرًا بحجم المخاطر التي من الممكن أن تعود على المستثمر.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الصندوق السيادي يعتبر أمل مصر في ضخ استثمارات حقيقية لتنمية عائدات الدولة المصرية، والذي يركز على احتياجات المواطنين الملحة، فضلًا عن تدشين صناديق فرعية في عدد من المجالات المختلفة، خاصة القطاعات التي لها أولوية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمها قطاع الخدمات الصحية ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية، بالإضافة للاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

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