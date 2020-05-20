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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رجاء الجداوى تفقد الوعى بسبب مقلب فيفى عبده (فيديو)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:04 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
سناء إسماعيل
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وقعت الفنانة رجاء الجداوي، ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده، في برنامج "خلي بالك من فيفي"، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأصيبت رجاء الجداوي بحالة إغماء، بسبب خادمة فيفي عبده والتي تدعي أنها مصابة بمس من الجن.

وجاءت حالة الإغماء بعد إدعاء فيفي عبده، إصابتها بنوبة إغماء عقب اتهامها الفنانة المغربية زينب عبيد، والتي تشاركها في المقلب، بأنها قامت بسرقة مجوهراتها لتتفاجأ بسقوط الجداوي مغشيا عليها.

وحاولت فيفي عبده إفاقتها، وإخبارها بأنه مقلب، لتدخل رجاء الجداوي في نوبة بكاء بعدها.

وعلقت رجاء الجداوي على المقلب مؤكدة أن فيفي عبده هي ميراثها من خالتها تحية كاريوكا.

كما كشفت أنها جاءت للمشاركة في البرنامج الذي تقدمه فيفي، وذلك لأنها صديقتها والمقربة منها ودائما إلى جانبها في وقت الشدة، موكدة أن ما شاهدته لم تصدقه ورأت أنها أحداث غريبة.

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