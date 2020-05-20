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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

مبادرة «وطن واعى»: هدفنا الأول والأخير الوعى المجتمعى

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:18 ص
مبادرة وطن واعي
مبادرة وطن واعي
رشا نصر
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تعتبر مبادرة "وطن واعي" محاولة جادة للتغيير ورفع الوعي والتغيير الذي يجب أن يأتى من المجتمع نفسه، وهي مبادرة شبابية هدفها الأول والأخير الوعي المجتمعي.

وتحرص المبادرة عل عمل ندوات ومحاضرات لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، المنتشره بشدة بين أوساط الشباب، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى ومنها:

1- محاربة العنصرية وكافة أشكال التمييز.

2- نشر ثقافات وفولكلور الشعوب والمجتمعات المحلية.

3- إرساء قيم الحوار وقبول الآخر.

4- التعريف بحقوق الإنسان.

5- نشر ثقافة القراءة وتشجيع النشاط الإبداعي والابتكاري.

6- التوعية بمخاطر العادات الضارة.

ويوضح مصطفى الحلوانى، منسق عام المبادرة، أن الفكرة أصبحت ملحة بشكل كبير بعد أن وجدنا أن مجتمعاتنا تحتاج إلى الوعي المجتمعي والوعي الذاتي والإرشادي، وتحتاج أيضا للوعي بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس المنتشره بشدة بين أوساط الشباب.

وأضاف: "بدأنا نخاطب الشباب بالفكر والعقل لأن حروب العقل أشد بكتير من حروب السلاح وأن شبابنا أصبح لقمة سائغة لأي تيار أو فكر ممكن يدخل في عقله الجمعي ويحاول يغير في مفهومه".

يذكر أن المبادرة تم تدشينها بداية عام 2019، ومن خلال عام ونصف، وفى خلال هذه الفترة تمكنت المبادرة من التعاون مع كافة الوزرات المعنية، مثل وزارة الثقافة المصرية وزارة التربيه والتعليم
وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى إلقاء قوافل توعوية لمواجهة هذه الحروب وخاصة أزمة فيروس كورونا الذى اجتاح العالم.

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