مباحثات مصرية سودانية برئاسة مدبولي وحمدوك بشأن «سد النهضة»
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:18 م
ألفت الكحليطباعة
عُقد اليوم اجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرنس» ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلًا عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.
تناول الاجتماع ملف سد النهضة الأثيوبي من كافة جوانبه، وأوضح حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
تناول الاجتماع ملف سد النهضة الأثيوبي من كافة جوانبه، وأوضح حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.