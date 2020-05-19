مباحثات مصرية سودانية برئاسة مدبولي وحمدوك بشأن «سد النهضة»

عُقد اليوم اجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرنس» ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلًا عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.

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تناول الاجتماع ملف سد النهضة الأثيوبي من كافة جوانبه، وأوضح حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.