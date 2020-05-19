حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بـ6 أكتوبر (صور)

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المهندس شريف الشربيني، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة إزالة للمخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة واستيلاء على الردود الأمامي على الرصيف، أسفرت عن إزالة التعديات بشارع جمال عبد الناصر، وشارع "كان كان" بالحي 12 ومنطقة الحصري.وأضاف رئيس جهاز 6 أكتوبر، إلى أنه تمت إزالة دور سطح مخالف استغل صاحبه الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا بالقطعة رقم 177 السياحية الرابعة، كما أسفرت الحملة المسائية علن إزالة إشغالات "ظاهرة سيارات كافيه" على محوري جمال عبدالناصر والكفراوي.