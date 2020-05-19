رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ستيفاني صليبا تخسر التحدي أمام السقا في «اغلب السقا»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:29 م
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا،
سناء إسماعيل
طباعة
حلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، ضيفة على برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويتم تصويره في بيروت ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

وبدأت ستيفاني الحلقة بسؤالها مين السقا دا؟، لترد عليها رزان مغربي بقولها:"كدا هتشتعل الحلقة؟".

وشارك السقا مع ستيفاني صليبا، في العديد من فقرات البرنامج ومنها: "الكرة، والخضار، والكرة والجردل، وامشي عدل"، وغيرها من الفقرات.

وبعد تنافس قوي بين السقا وستيفاني فاز الأول بجائزة الحلقة والتي تقدر قيمتها بمائة ألف جنيهًا وترك السقا فرصة التبرع للفنانة ستيفاني، والتي تبرعت بالمبلغ إلى مستشفى 57357.

كما تم إهداء قيمة الجائزة وقدرها 100 ألف جنيهًا لصالح أحد المتسابقين بعد الإجابة على سؤال الحلقة وتهدى يوميًا لأحد المتسابقين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

السعودية تطلق المرحلة الثالثة من فحص تقييم انتشار كورونا

«الصحة» تكلف أطباء دفعة 2018 للعمل بالمستشفيات لمواجهة كورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

السعودية تطلق المرحلة الثالثة من فحص تقييم انتشار كورونا

خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

الصوفية مقابل الحداثة.. حفل لـ«التهامي» و«فتحي سلامة» غدا

إسلام بحيري ناعيًا صالح كامل: كان مساندًا للإصلاح الديني بقوة

هشام عزمي ناعيًا صالح كامل: كان عاشقًا لمصر وشعبها

شهيد الكلمة.. قصة شجرة نبتت من دماء فرج فودة