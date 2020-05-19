ستيفاني صليبا تخسر التحدي أمام السقا في «اغلب السقا»

حلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، ضيفة على برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويتم تصويره في بيروت ويذاع عبر فضائية MBC مصر.وبدأت ستيفاني الحلقة بسؤالها مين السقا دا؟، لترد عليها رزان مغربي بقولها:"كدا هتشتعل الحلقة؟".وشارك السقا مع ستيفاني صليبا، في العديد من فقرات البرنامج ومنها: "الكرة، والخضار، والكرة والجردل، وامشي عدل"، وغيرها من الفقرات.وبعد تنافس قوي بين السقا وستيفاني فاز الأول بجائزة الحلقة والتي تقدر قيمتها بمائة ألف جنيهًا وترك السقا فرصة التبرع للفنانة ستيفاني، والتي تبرعت بالمبلغ إلى مستشفى 57357.كما تم إهداء قيمة الجائزة وقدرها 100 ألف جنيهًا لصالح أحد المتسابقين بعد الإجابة على سؤال الحلقة وتهدى يوميًا لأحد المتسابقين.