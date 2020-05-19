7 إجراءات بجامعة حلوان للوقاية من كورونا خلال الامتحانات

كشف الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 " والمفترض تطبيقها بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية.وأوضح "نجم" - خلال بيان له اليوم الثلاثاء - أن هذه الإجراءات تتمثل في الآتي:1- تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية إلى الثلث.2- دخول الطلاب في صورة طابور بعدد محدد وتسكينهم باللجان.3- إجراء عمليات التعقيم قبل وبعد اللجان الامتحانية.4- منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا.5- مراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية.6- تطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.7- العمل بكافة الإجراءات الوقائية في الكنترولات.ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة حلوان اجتماعا لمناقشة المزيد من الضوابط الوقائية ضد فيروس كورونا لاتخاذها وتعميمها على كافة كليات الجامعة، ومناقشة جداول الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية.