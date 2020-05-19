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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تخاطب وزارة الدفاع لتوريد كمامات وكحول

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:41 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد - محمد جعفر
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خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، وزارة الدفاع لتوريد 150 ألف كمامة وعبوات الكحول للتطهير من القوات المسلحة إلى نقابة المحامين.

وطالب عطية، مساعدة الوزارة لتوريد مائة وخمسين ألف كمامة وعبوات الكحول للتطهير من القوات المسلحة إلى نقابة المحامين، مشددًا أن النقابة على استعداد لسداد الثمن فورًا.

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