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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 10 أشخاص بتهمة الانتماء لداعش

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:12 م
سوريا
سوريا
سميرة إبراهيم
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات "الكوماندوس" ضمن قوات سوريا الديمقراطية، شنت مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة استهدفت عدة أحياء في مدينة الرقة ومحيطها، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الحملة التي استمرت لنحو 5 ساعات، أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص بتهمة أنهم "خلايا لتنظيم داعش ".

كما شنت استخبارات قوات سوريا الديمقراطية حملة مشابهة في أحياء بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، أسفرت عن اعتقال شخصين اثنين بحوزتهما أسلحة، ولم ترد معلومات عن هويتهما حتى اللحظة.

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