قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).يأتي هذا فيما فرضت السلطات القطرية نظامًا إلزاميًا جديدًا للخروج من المنزل، ابتداءً من يوم الأحد، وفرضت غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار، للمخالفين.وتأتي تلك الإجراءات في محاولة لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل قطر، وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن المخالفين سيواجهون الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مضيفة أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده، وفقًا لوكالة "رويترز".