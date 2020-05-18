استشاري علاقات أسرية: كورونا جائحة لا تتكرر إلا كل 100 عام

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري علاقات أسرية، إننا لن نرى أزمة مثل "كورونا" مرة أخرى إلا بعد 100 عام، لافتة إلى أن فيروس كورونا نوع من الجوائح لا تتكرر إلا كل 100 عام.وشددت استشاري العلاقات الأسرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، على ضرورة اعتبار عيد الفطر بمثابة تحدي لنا في كيفية الشعور بالسعادة لقضاء العيد بالمنزل.كما أوضحت استشاري العلاقات الأسرية أن الأنشطة اليدوية المنزلية من أفضل طرق قضاء وقت الفراغ مع الأطفال، متابعة: "نشتري لبس جديد أونلاين، ونلبسه في البيت، ونتكلم مع أهلنا عبر برامج التواصل الاجتماعي".