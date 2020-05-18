مصادرة 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالقطامية

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر داخل شركة لتجهيز الوجبات بمنطقة القطامية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته كمية قدرها 6 أطنان سلع غذائية دون بيانات ومجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.