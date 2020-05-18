27 درجة.. بريطانيا تشهد أشد الأيام حرارة هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن المملكة المتحدة ستشهد هذا الأسبوع أكثر سخونة في العام الجاري، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية.وقالت الصحيفة إن العديد من المواطنين يعربون عن شكرهم للحكومة البريطانية لرفع الحظر على حمامات الشمس في الأماكن العامة، حيث ستشهد معظم أجزاء بريطانيا أشعة الشمس الدافئة والسماء الصافية خلال الأيام القليلة القادمة.وستكون أجزاء من المملكة المتحدة أكثر دفئًا من بعض أفضل وجهات العطلات في أوروبا، بما في ذلك ماربيا وإيبيزا، وفق لتقرير الصحيفة البريطانية.وستستمر الموجة الحرارية الصغيرة حتى يوم الجمعة المقبلة، ولذا تطالب الحكومة البريطانية بتجنب المساحات المزدحمة، ومن المفترض إبعاد المسافة مترين.سيكون هناك "انقسام بين الشمال والجنوب" يومي الإثنين والثلاثاء، وفقًا لما ذكره خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية ماثيو بوكس​​، مع هطول أمطار في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة المتحدة بينما ستصل المناطق الجنوبية إلى أعلى درجات حرارة تبلغ 24 درجة مئوية (75.2 درجة فهرنهايت).