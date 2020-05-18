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أحدث ظهور لـ فيفي عبده على «إنستجرام»

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:00 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وعلقت فيفي عبده، على الصورة، قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبك"، ونالت إعجاب الآلاف من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن فيفي عبده تشارك في السباق الرمضاني ببرنامج مقالب "خلي بالك من فيفي" المذاع على فضائية "mbc masr".

برنامج "خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وكانت فيفي عبده، أعلنت قبولها تحدي الخير من الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبري، وذلك بمبادرة تحدي الخير، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ100 أسرة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تقول خلاله: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني.. أنا متكفلة بـ100 أسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين أكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا وشعبنا".


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