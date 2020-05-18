محافظ كفر الشيخ: إغلاق كامل لأكبر الشواطئ والمتنزهات خلال إجازة العيد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إغلاق كامل لمداخل المدن الساحلية التابعة للمحافظة في أسبوع عيد الفطر المبارك، معقبًا: "محدش هيعرف يدخل ولا يخرج"، نتيجة لتوقف حركة النقل الجماعي التي أقرها مجلس الوزراء أمس.وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إعلان إغلاق أكبر الشواطئ في المحافظة وهما شاطئي بلطيم ومطوبس، حتى لا يتم التوجه إليهما بأي شكل من الأشكال من قبل المواطنين.وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الإعلان عن منع التجمعات وغير مسموح بالتواجد في الحدائق والمتنزهات أو الكورنيش، لافتًا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا واستيعابا من المواطنين للأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات.