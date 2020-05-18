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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر الجديدة للإسكان» تعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال أيام

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:36 ص
شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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تعقد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- الجمعية العامة العادية نهاية الأسبوع الجاري للنظر في قبول استقالة المجلس الحالي.

ومن المقرر أن الجمعية ستنظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد، واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.

وفي مطلع أبريل الجاري، قرر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة، وسيقومون بتسيير أعمال الشركة حتى اعتماد المجلس الجديد.

وقالت شركة مصر الجديدة في ذلك الوقت، إنه سيتم الإعلان عن خطة بديلة عن إسناد إدارة الشركة إلى شركة أخرى.

وفيما يخص أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بنفس الجلسة، ستنظر في إضافة نشاط التطوير العقاري ونشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لأنشطة الشركة.

وتنظر الجمعية في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

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