رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب يُشيد بـ هشام طلعت مصطفى عقب التبرع لمستشفى وادى النيل

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:01 ص
جريدة الدستور
طباعة
شارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، في المبادرة التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب للتبرع لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، معلنًا عن تبرعه بـ2 مليون جنيه.

وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يتمنى من الله أن يزيل غمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مضيفًا: "ربنا يحمي مصر ويحافظ على مصر.

واضاف: "فيه صديق ليا من الإمارات رافض يذكر اسمه كلمني وبلغني أن أبلغ حضرتك تبرعه بـ 15 مليون جنيه، ده من أشد المحبين لمصر".

وواصل: "ده رجل أعمال وله أعمال كبيرة في مصر".

كان الإعلامي عمرو أديب، أطلق حملة جمع تبرعات لعلاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل، والتي نجحت على مدار الثلاث سنوات الماضية في علاج أكثر من 1000 حالة بـ 33 مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء

«الصحة»: 18 وفاة و510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

بيع حذاء مايكل جوردان برقم قياسي

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات

لفترة واحدة.. «المصرية للكتاب» تفتح بعض منافذها بالقاهرة والإسكندرية

أشرف عبد العزيز يدعم «1000 كاتب» لمساندة الدولة في القضاء على الشائعات