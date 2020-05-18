عمرو أديب يُشيد بـ هشام طلعت مصطفى عقب التبرع لمستشفى وادى النيل

شارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، في المبادرة التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب للتبرع لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، معلنًا عن تبرعه بـ2 مليون جنيه.وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يتمنى من الله أن يزيل غمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مضيفًا: "ربنا يحمي مصر ويحافظ على مصر.واضاف: "فيه صديق ليا من الإمارات رافض يذكر اسمه كلمني وبلغني أن أبلغ حضرتك تبرعه بـ 15 مليون جنيه، ده من أشد المحبين لمصر".وواصل: "ده رجل أعمال وله أعمال كبيرة في مصر".كان الإعلامي عمرو أديب، أطلق حملة جمع تبرعات لعلاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل، والتي نجحت على مدار الثلاث سنوات الماضية في علاج أكثر من 1000 حالة بـ 33 مليون جنيه.