«التعليم» تكشف مصير الراغبين في الغياب عن امتحان الثانوية

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى الطلاب الذين يخشون حضور الامتحانات في ظل وباء «كورونا» قائلًا: «اللي حاسس بعد كل الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، التواجد في اللجنة، نقول له إنت مسموح لك تأجل الإمتحان لمدة عام إلى أن ينحسر هذا الوباء وتعتبر فرصة أولى لمن يختار هذا الاختيار».وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten» مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الأحد، أن من يريد أن ينضم للامتحان هذا العام، نطمئنه أن كل شيء على ما يرام، حيث سيتم تعقيم اللجان والطلاب قبل وبعد الامتحانات وإعطائهم كحول، بالإضافة إلى تعقيم ورق الامتحانات في المطابع.وأعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لامتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار وباء كورونا.وجاء في نص قرارات شوقي، التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، كما يلي:- بدء الامتحانات في 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو لأن سلامة الطلاب أهم شيء ولإحكام إجراءات التعقيم والتطهير.- الجداول النهائية للإمتحانات سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة.- تم توفير كل مستلزمات التعقيم الخاصة بالطلاب والمشرفين.- سيتم القيام بالتعقيم والتأمين الكامل من خلال الكواشف الحرارية.- تقليل أعداد الطلاب في اللجان الفرعية بما لا يزيد علي 14 طالبًا لضمان المسافات بينهم.- تم زيادة أعداد اللجان والمقار المخصصة للامتحانات.- ترحيل موعد الامتحان للعاشرة صباحًا لتجهيز الطلاب لدخول اللجنة.- سيكون هناك طابور متباعد لدخول اللجنة ومسافة آمنة تفصل بين الطلاب.- توزيع الكمامات والتعقيم والكشف الحراري على الجميع قبل بدء الامتحان.- تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات كل يوم.- التحرك للأدوار المخصصة بها اللجان سيكون في 8.30 صباحًا.- في حالة عدم ملائمة الطالب صحيًا سيتم طلب سيارة إسعاف ونقله للمستشفى، وإعداد تقرير لذلك، وتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية.- في حالة اشتباه للطلاب خلال اللجنة يعرض على المسئول الصحي وإعداد التقرير الطبي اللازم، وينقل على السيارة ويدخل للدور الثاني.- الطالب المتأخر عن الساعة التاسعة سيكون غائب؛ لأن هناك إجراءات تحضير مهمة لا بد من تطبيقها على الجميع.- أي طالب لم يؤد الامتحان لظرف قهري يدخل الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول.- هناك حالة كبيرة من التعاون بين وزارات الداخلية والصحة والتنمية المحلية.- بعد الإجراءات المتبعة يمكن للطالب أو المخائفين من دخول الامتحانات في ظل وباء كورونا إتخاذ قرار تأجيل الامتحان كأول محاولة.- المدارس الداخلية ستخضع لكافة الإجراءات السابقة والتي ستطبق على مدارس الثانوية العامة.