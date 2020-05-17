ياريف ليفين رئيسا للكنيست الإسرائيلي في دورته الجديدة

أعلنت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، انتخاب ياريف ليفين عضو حزب الليكود، رئيسا له.وانتخب ليفين رئيسا للكنيست الإسرائيلي بعد حصوله على أغلبية 71 صوتا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وعقدت مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، بحضور بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض".وينص الاتفاق الذي عقد بين نتنياهو وجانتس على أن يتولى بنيامين رئاسة الحكومة أولا لمدة عام ونصف، ويليه جانتس.وافتتح جانتس مقرا جديدا له يحمل مسمى "رئيس الوزراء البديل".من جانبه، قال نتنياهو، في كلمته خلال حفل تنصيب الحكومة الجديدة، إنه حان الوقت لفرض السيادة والقانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.