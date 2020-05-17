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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجراء احترازي.. تفاصيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020

الأحد 17/مايو/2020 - 03:23 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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أعلن مجلس الوزراء منذ قليل كلمته الأخيرة في مصير تأجيل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠، وتم الاستجابة لعدد من طلاب الثانوية بتأجيل الامتحانات حتي ٢١ يونيو المقبل وذلك كإجراء احترازي بسبب أزمة كورونا، حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له منذ قليل عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، إلى يوم 21 يونيو المقبل، بديلًا عن يوم 7 يونيو.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠

جاء ذلك المطلب بعدما تعددت مناشدات العديد من الطلاب وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بتأجيل الامتحانات خوفا من فيروس كورونا وانتشاره، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ العاشرة صباحا وليس التاسعة ودخول اللجنة بطابور متباعد ومسافة 2 متر بين كل طالب، وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دخول امتحانات الثانوية هذا العام قرار فردي برغبة الطالب قائلا:"اللي خايف علي حياة ولاده يقدر يعتذر ولن تحتسب سنة رسوب".

وأضاف أن الجداول النهائية للثانويه العامة سيتم الإعلان عنها خلال ٤٨ ساعة مطالبا أولياء الأمور والطلاب بانتظارها حيث يتم الإعلان عنها رسميًا عن طريق بيان رسمي صادر من وزارة التربية والتعليم.

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وتعددت تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا المؤتمر أن أهمها غلق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والمتنزهات والحدائق من الأحد المقبل 24 مايو حتى الجمعة 29 مايو وحظر حركة المواطنين من 5 مساءً خلال الفترة من الأحد وحتى الجمعة 29 مايو وعودة الإجراءات لوضعها الحالي بداية من 30 مايو على أن يبدأ حظر حركة المواطنين من ٨ مساء، بالاضافة إلى أن من منتصف يونيو سيتم الإعلان تدريجيًا عن عودة الأنشطة المختلفة والمطاعم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم التوافق ع إجراء امتحان الثانوية العامة 21 يونيو وتم التوافق على اتخاذ إجراءات للتعايش من 30 مايو بإلزام المواطنين باراتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل العامة والخاصة والمصالح الحكومية مع تطبيق عقوبات ع المخالفين.

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