مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه في ضوء الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا، فإن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس هدفها المحافظة على عجلة الحياة في الاستمرار.وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن الأهم هو ما سيتم بعد إجازة عيد الفطر، لأنها ستمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وحكومة، منوها إلى أن العالم كله أصبح يتحرك نحو كيفية التعايش مع الفيروس.وتابع يجب أن ندرك أن فيروس كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه بما يضمن سلامة المواطنين.يشار الي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنها 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.