وزيرة الصحة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكفيلة، اليوم الأحد، إن السلطات سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضافت في بيان صحفي أن الإصابة الجديدة "لشاب ثلاثيني من بيت أولا، كان يعمل داخل الخط الأخضر (إسرائيل)".وذكرت الوزيرة في بيانها أن سبع حالات شفاء جديدة سجلت، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة و3 حالات في ضواحي القدس، وحالتان في مدينة القدس.وقالت الكيلة إن حصيلة الإصابات مستقرة عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.وأشارت إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، وسلفيت، ورام الله والبيرة.وقالت الكيلة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، و25 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، وأربع حالات في المحافظات الجنوبية.وأضافت أن 86 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليًا في الحجر 18298.وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.وقررت الحكومة الفلسطينية إغلاق كل المرافق العامة والخاصة من مساء يوم الجمعة المقبل حتى مساء الإثنين، وقال رئيس الوزراء محمد أشتية إنه يدرس عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء.