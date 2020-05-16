172 مليون يورو.. «جبهة عاشور» توضح حقيقة «قرض المحامين الخفي»

قالت جبهة سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بالنقابة، إن قرض الـ172 مليون يورو من جهة أجنبية وأحدث جدلا مؤخرا حول مصير أمواله، ألغي ولم يكتمل.وقال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة، في بيان له، إن القرض الذي يجري الحديث عنه ألغي، معلقا: "ياريت نشتغل لصالح المهنة والمحامين ونضع حلولا لكل الأزمات ومشاكل المحامين ونجتمع ونؤدي الواجب اللي علينا تجاه زملائنا بدلا من تصدير الأزمات دون أدلة".وبدأت لجنة مشكلة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين التحقيق مع موظف بالنقابة امتنع عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بـشأن اتفاق قرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو.وأكد قرار تشكيل اللجنة، أن هناك تعمد لإخفاء أوراق عقد التمويل المبرم بين سـامح عاشور النقيب السابق وشركات "وادي الـبـردي" و"بلوك الشرق الأوسط" و"لإمارات العربية"، للحصول من الأولى -مقرها لندن- على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو.