الكنيسة الأرثوذكسية تحيي الذكرى الـ90 للقس منسي يوحنا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، ذكرى مرور 90 عامًا على رحيل، القس منسي يوحنا، الذي يعد بين أشهر مؤرخي الكنيسة الكبار في القرن العشرين.يذكر أن القس منسى هو من مواليد مركز ملوي عام 1899، وعندما توفى والده علمته والدته تعاليم التربية المسيحية، وتدرج في مراحل التعليم المختلفة المتاحة في عصره، والتحق بالمدرسة الاكليركية وتخرج عام 1920، ثم تعين واعظا بملوي ثم رسم قسا باسم القمص منسي عام 1925، كما أن له عدة مؤلفات منها طريق السماء، ويسوع المصلوب، وقارورة طيب، وتاريخ الكنيسة القبطية.قال قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق، عن القس الراحل منسى، إنه سيرته ظلت خالدة لفترة كبيرة ولا زالت حتي يومنا هذا.