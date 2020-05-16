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تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

السبت 16/مايو/2020 - 04:42 م
الموجة الحارة
الموجة الحارة
إيمان ماهر
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين في تصريحاته "للدستور" أن الطقس يظل في الارتفاع حتى يوم الخميس، وبداية من الجمعة يبدأ الطقس في العودة للمعدلات الطبيعية، ويشهد الطقس خلال هذا الأسبوع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٧٢ ساعة المقبلة، والتي يسود فيها البلاد أجواء شديدة الحرارة لتأثرها بامتداد منخفض السودان.

وتتصاعد درجات الحرارة غدًا الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، رعدية على الوجه البحري، متوسطة على بعض المناطق رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «40 – 23»، الإسكندرية «32– 21»، قنا «42- 27»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «43 – 27».

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