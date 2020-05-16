العالقون بالكويت بعد انتهاء رحلات الإجلاء: السيسي حول حلمنا إلى حقيقة

بحلول منتصف ليل اليوم، تكون الكويت خالية من المصريين العالقين؛ وذلك بعد انتهاء فعاليات الجسر الجوي الذي تم تدشينه بين البلدين، ابتداء من 5 مايو الجاري؛ لنقل أكثر من 6 آلاف مصري عالق في الكويت.وأعرب المصريون العالقون، عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة إجلاء العالقين، وأكد بحق دعم الدولة المصرية لأبنائها أينما وجدوا، وتلبيتها لنداءاتهم واستغاثاتهم في العودة إلى أرض الوطن.وأضافوا أن حلم قضاء عيد الفطر المبارك مع أسرهم كان حلما يراودهم طوال فترة وجودهم في مراكز الإيواء بالكويت، إلا أن الرئيس السيسي كعادته، حول حلمهم إلى حقيقة، وأضفى على فرحة العيد، فرحة أخرى في قلوبهم، بالعودة إلى أرض الوطن.وأشاد العالقون بالإجراءات التي اتخذتها السفارة المصرية لدى الكويت، في سبيل إنهاء إجراءات سفرهم، كنا أشادوا أيضا بحسن المعاملة من قبل المسئولين الكويتيين بمراكز الإيواء، والتي تؤكد مدى خصوصية وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.وغادرت مطار الكويت الدولي ظهر اليوم باتجاه القاهرة، طائرة شركة طيران الجزيرة الكويتية، وعلى متنها 145 راكبا، في حين تغادر الرحلة الثانية لذات الشركة في الخامسة مساء، وعلى متنها أيضا 145 راكبا، بينما تغادر آخر رحلات العالقين في الثانية عشرة من مساء اليوم، على طائرة ذات الشركة وعلى متنها أيضا 145 راكبا.وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد أعلن أمس الجمعة، انتهاء عملية إعادة المصريين العالقين، ممن كانوا في مراكز الإيواء في الكويت اليوم السبت، من خلال تسيير آخر 3 رحلات للمصريين المتواجدين بمراكز الإيواء، ليصل إجمالي من تمت إعادتهم إلى الوطن خلال الأيام العشر الماضية، إلى نحو 6 آلاف مواطن.وأشار إلى أن عملية الإجلاء تمت بسلاسة وانتظام، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتا الى أنها بدأت في 5 مايو الجاري من خلال رحلتين لشركة مصر للطيران، على متنهما نحو 600 راكب، ثم توالت الرحلات من خلال 3 رحلات يومية، بمعدل نحو 480 راكبا، عبر شركات مصر للطيران، و(إير كايرو)، والخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة.وأشاد سفير مصر لدى الكويت، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية المصرية والكويتية، على النحو الذي عكسه وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء الماضي، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام، وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية ووقائية خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).يشار إلى أن السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت الإثنين قبل الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، ابتداء من يوم 5 مايو الجاري، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافاها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الإيواء، والتي تمت موافاة القاهرة بها.وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، بأبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات.