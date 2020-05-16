الإصابات بكورونا في هولندا تقترب من 44 ألفًا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 43880، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في هولندا بسبب الفيروس 5662 بعد مرور حوالي 11 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في هولندا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.