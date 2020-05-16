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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

215 ألف إصابة بكورونا في فرنسا

السبت 16/مايو/2020 - 10:40 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 215632، حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت باريس، طبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532، بينما بلغ عدد المتعافين 60562 بعد مرور حوالي 16 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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