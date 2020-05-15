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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب أدوات منزلية بأكثر من 9 ملايين جنيه

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:05 م
محاولة تهريب أدوات
محاولة تهريب أدوات منزلية
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أحبطت جمارك بورسعيد بالتعاون مع إدارة المنافذ الجمركية محاولة تهريب كمية من الأدوات المنزلية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه بناء على مذكرة سرية بوجود أصناف مخالفة بالزيادة عن الكمية المدرجة بالمستندات والمقر عنها بالبيان الجمركي داخل 4 حاويات واردة من الصين بها أدوات منزلية، طبقا للمستندات.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة جمركية لكشف وجرد الحاويات، حيث تبين وجود 6140 قطعة جريل من المعدن و472 طقم سفرة (72 قطعة لكل طقم) و6441 طقم ملاعق وشوك (84 قطعة لكل طقم) و146 طقم شاي( 24 قطعة لكل طقم) و936 طقم قهوة من الخزف (17 قطعة لكل طقم) و9672 طقم توزيع (6 قطع لكل طقم) و12480 قطعة من عبوات تعبئة و4800 قطعة مج من الخزف بالملعقة و5112 طقم توزيع من اللدائن (6 قطع لكل طقم) و7200 قطعة لليد من اللدائن لزوم عبوات التعبئة.

وأوضحت أن جميعها غير مدرجة بالبيان الجمركي وبالزيادة عن الوارد الفعلي بالمستندات وأن المنشأ تركيا وإيطاليا بالمخالفة لمنشأ البضاعة بالمستندات وهو الصين، وأنه لم يتم العرض على الإدارة العامة للصادرات والواردات للصنف المخالف.

وأشارت إلى أن القيمة الجمركية بلغت 9 ملايين و704 آلاف و938 جنيها، والضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 3 ملايين و701 ألف و177 جنيها، لافتة إلى أن علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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