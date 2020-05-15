رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء المرحلة الثالثة من تخفيف قيود الإغلاق فى النمسا

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:50 م
النمسا
النمسا
أ ش أ
طباعة
بدأت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، في تطبيق المرحلة الثالثة من تخفيف قيود العزل والإغلاق السابقة بسبب جائحة "كورونا" وذلك مع استئناف العمل في الكنائس والمساجد والمعابد لنحو 16 طائفة دينية رسمية في النمسا إلى جانب استئناف العمل في المطاعم.

وقال فيرنر كوجلر، نائب المستشار النمساوي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه سيعاد تقييم خطة تخفيف القيود بنهاية الشهر الجاري في ضوء متابعة حالة الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأضاف كوجلر أن الأحداث والمناسبات الثقافية سيتم استئناف تنظيمها مرة أخرى اعتبارًا من 29 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث يمكن تنظيمها في الهواء الطلق مع الحفاظ على مسافات الأمان وأيضًا في الغرف المغلقة بحد أقصى مائة شخص ويمكن أن تصل إلى ألف شخص في أغسطس المقبل.

وذكر كوجلر أنه سيتم افتتاح دور السينما في نفس التوقيت مع ضرورة أن تكون هناك مسافة متر واحد على الأقل مع المقعد المجاور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مؤلف «رجالة البيت» عقب الهجوم على المسلسل

الصحة: 15 وفاة و398 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة»: تطبيق «تجربة بورسعيد» لخفض إصابات كورونا

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر