ليبيا: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر المركز - في بيان اليوم الجمعة - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من كورونا.وأشار المركز إلى أنه بذلك يستقر إجمالي عدد الإصابات عند 64 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 28 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 3 حالات.