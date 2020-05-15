رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشونال» تكشف استعانة حفيد حسن البنا بعميل سري لفضح سيدات

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:30 م
طارق رمضان
طارق رمضان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت مجلة "ذا ناشونال"، أن الجهود المبذولة لمحاكمة طارق رمضان، حفيد حسن البنا، في تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي اتخذت منحنى خطيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن رمضان استعان بعميل فرنسي سري سرق هوية إحدى ضحاياه وقام بفضحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محامو المرأة المعروفة باسم كريستيل، إن الوكيل السابق لـ Direction Generale de la Securite Exterieure (DGSE) تجول في شبكات الإنترنت المشبوهة للحصول على معلومات عنها في 2018.

وتابعت المجلة، أن هذه الأنباء ظهرت في الوقت الذي ينتظر فيه رمضان، عقد جلسة استماع في محكمة فرنسية في 23 يونيو، بسبب انتهاكات قوانين عدم الكشف عن الهوية في البلاد التي تحكم ضحايا الاعتداءات المزعومة.

في كتابه واجب الحقيقة، أطلق السيد رمضان على متهمة- كريستيل اسمًا مستعارًا - 84 مرة.

وقال إريك مورين، محامي المرأة، إن موكلتي عانت كثيرًا بسبب ما تعرضت له من رمضان، وحملات الكراهية التي يطلقها ضدها، كما تعرض الكثير من الضحايا للتهديد والترهيب ليس فقط من خلال فضحهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تهديدات مطلقة بشكل غير مسبوق.

وأضاف: "رمضان استعان بضابط مخابرات فرنسي سابق معروف عنه فساده، كشف معلومات سرية في التحقيق وعلى رأسها هوية الضحية، ما أدى لإلحاق الضرر بها ومضايقاتها من أجل التنازل".

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن رمضان شارك في هجمات على وسائل التواصل الاجتماعي على متهمين له في أبريل ونشر ملاحظاته الخاصة حول "تلاعب النساء بالعدالة والتلاعب بها" وإعادة نشر تعليقات حول مؤامرة ضده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

الصحة: 15 وفاة و398 إصابة جديدة بكورونا

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر