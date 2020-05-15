«ذا ناشونال» تكشف استعانة حفيد حسن البنا بعميل سري لفضح سيدات

أكدت مجلة "ذا ناشونال"، أن الجهود المبذولة لمحاكمة طارق رمضان، حفيد حسن البنا، في تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي اتخذت منحنى خطيرًا خلال الفترة الأخيرة.وأضافت أن رمضان استعان بعميل فرنسي سري سرق هوية إحدى ضحاياه وقام بفضحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال محامو المرأة المعروفة باسم كريستيل، إن الوكيل السابق لـ Direction Generale de la Securite Exterieure (DGSE) تجول في شبكات الإنترنت المشبوهة للحصول على معلومات عنها في 2018.وتابعت المجلة، أن هذه الأنباء ظهرت في الوقت الذي ينتظر فيه رمضان، عقد جلسة استماع في محكمة فرنسية في 23 يونيو، بسبب انتهاكات قوانين عدم الكشف عن الهوية في البلاد التي تحكم ضحايا الاعتداءات المزعومة.في كتابه واجب الحقيقة، أطلق السيد رمضان على متهمة- كريستيل اسمًا مستعارًا - 84 مرة.وقال إريك مورين، محامي المرأة، إن موكلتي عانت كثيرًا بسبب ما تعرضت له من رمضان، وحملات الكراهية التي يطلقها ضدها، كما تعرض الكثير من الضحايا للتهديد والترهيب ليس فقط من خلال فضحهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تهديدات مطلقة بشكل غير مسبوق.وأضاف: "رمضان استعان بضابط مخابرات فرنسي سابق معروف عنه فساده، كشف معلومات سرية في التحقيق وعلى رأسها هوية الضحية، ما أدى لإلحاق الضرر بها ومضايقاتها من أجل التنازل".وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن رمضان شارك في هجمات على وسائل التواصل الاجتماعي على متهمين له في أبريل ونشر ملاحظاته الخاصة حول "تلاعب النساء بالعدالة والتلاعب بها" وإعادة نشر تعليقات حول مؤامرة ضده.