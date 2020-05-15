الملك عبدالله: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة سيؤدي لصدام مع الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن.. مشيرا إلى أن انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية يعني أن المنطقة ستشهد مزيدًا من الفوضى والتطرف.وقال الملك عبد الله الثاني - في حوار مع مجلة (دير شبيجل) الألمانية أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة - إن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّننا من المضي قُدمًا نحو تحقيق السلام.. متابعا: "نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".. مشيرا إلى أن حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضًا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية.وبخصوص التعامل مع فيروس كورونا.. أكد العاهل الأردني أنه لن تحصل أية دولة في العالم على العلامة الكاملة في إدارة الأزمة، (أما في الأردن) فإن الحكومة قامت بإغلاق البلاد في وقتٍ مبكرٍ، وتم عزل جميع الذين دخلوا إلى الأردن مباشرةً عبر المطار في فنادق.وأشار إلى أن "العالم الآن ليس مثلما كان عليه قبل جائحة كورونا، وعلينا جميعًا أن ننظر إلى بعضنا البعض بنظرة مختلفة، فمثلا؛ هناك اتفاقيات للتكامل التجاري بين الساحلين الغربي والشرقي في الولايات المتحدة حتى تمكّن الولايات من تغطية احتياجاتها من السلع، فما نحتاجه هو ترتيب مماثل على المستوى العالمي".