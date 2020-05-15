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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

على الصاوى يكشف تفاصيل دخوله عالم الإنشاد الدينى (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:14 م
علي الصاوي
علي الصاوي
ياسمين عباس
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قال المنشد علي الصاوي إنه بدأ في الإنشاد الديني منذ عامين، موضحًا أنه تقابل مع الشيخ عبدالله بكير وجعله يحب الإنشاد ويدخل مجال الإنشاد وينضم لإحدى الفرق الكبيرة.

وأضاف المنشد علي الصاوي، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه درس التربية الموسيقية، وبعد ذلك عمل بمشروع خاص به، لافتًا إلى أن الإنشاد الديني يعتمد على الروح والحب لـ سيد الخلق محمد (صل الله عليه وسلم).

وأكد أنه أحب الإنشاد "اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب"، مشيرًا إلى أنه يعتبر الشيخ محمد عمر والشيخ النقشبندي مثلين عاليين التي يسعى للوصول لما وصلا إليه.

وأوضح أن كل منشد لديه طريقة ينشد بيها، وكل منشد يتميز عن غيره، مؤكدًا أنه يوجد منشدون يرتدون ملابس جينز عادية".

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