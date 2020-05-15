روسيا: لا نعتزم إخفاء البيانات الحقيقية عن كورونا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم إخفاء المعلومات المتعلقة بمعدل الوفيات من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.وقال "لافروف" في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "بالنسبة لإحصائيات فيروس كورونا، أؤكد لكم أن السلطات الروسية ستكون آخر من يرغب في إخفاء الحقيقة، فهذا الأمر ليس مزحة، إنها حياة الناس وليس من المقبول اللعب بحياة الناس"، إلى أنه لا يجوز استخدام هذا الوضع لتشوية سمعة هذه الدولة أو تلك.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أفادت في وقت سابق - خلال تقرير نشرته- أن دولة روسيا تخفي الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن بلادها لم تتلاعب قط بالإحصاءات الرسمية المتعلقة بالفيروس، كما صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في موسكو أنه لا يوجد في روسيا تخفيض متعمد للوفيات جراء كورونا.