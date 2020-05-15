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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج حالتي تعافي من عزل «المدينة الجامعية» بالإسكندرية

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:49 م
مستشفى
مستشفى
هبه عويضه
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أعلنت إدارة مستشفى المدينة الجامعية للعزل الصحي بسموحة شرق الإسكندرية، عن تعافي حالتين جديدتين من نزلاء المدينة، ومغادرتهما اليوم بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بهم سلبية لمرتين متتاليتين.

وقالت الدكتورة آية الشماع المدير الإداري لمستشفى العزل بالمدينة الجامعية، في تصريحات صحفية، إنه تم اليوم الجمعة، تعافي حالتين جديدتين من نزلاء المدينة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 12 والخروج من عزل المدينة الجامعية بسموحة.

وأضافت أن عدد نزلاء المدينة الجامعية الآن قد ارتفع إلى 192 حالة إصابة مستقرة، تم تحويلهم من مستشفيات العزل والحميات؛ لتلقي الرعاية الصحية، والعلاج اللازم حتى التماثل للشفاء، وذلك بعد خروج المتعافين اليوم.

وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، حيث تسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتبدء العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.

و تضم المدينة الجامعية، 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.

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