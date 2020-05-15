روسيا: لا يمكن توجيه اتهامات للصين دون أدلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "إنه لا يمكن توجيه اتهامات للصين دون إبراز أدلة"، مشيرًا إلى أن بلاده تقف إلى جانب العدالة والحس السليم.وأضاف لافروف في مقابلة تليفزيونية اليوم الجمعة: "يجب في الوقت الراهن توجيه جميع الجهود إلى التكاتف والعمل بأسرع وقت ممكن من أجل إنشاء لقاح ضد عدوى كوفيد -19".وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي مرض كورونا وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضد بكين، وطرح السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام مؤخرًا مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم تقريرًا كاملًا عن تفشي الفيروس التاجي.ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله فى عدم قيام الغرب بأي خطوات غير ودية ضد المواطنين الروس في الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله في أن يسود بالغرب الإحساس بالمسئولية والتفكير السليم وضرورة اتباع القانون الدولي في سلوك الدولة، الذي يفترض مسبقًا، وجود أدلة على أى اتهامات من خلال الحقائق الواضحة في المحاكم أو في المنظمات الدولية".وأضاف: "لدى روسيا بالفعل أمثلة كافية عندما يتم اتخاذ خطوات غير ودية ضد الروس دون سبب، ولا أستطيع التنبؤ بما سيخرج به شركاؤنا الغربيون المزعومون".