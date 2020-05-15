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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشحة المعارضة الرئيسية ببولندا تنسحب من السباق الرئاسي

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:13 م
بولندا
بولندا
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أعلنت مرشحة حزب "المنصة المدنية" المعارض الرئيسي في بولندا، والمنتمية للتيار الليبرالي الوسط، مالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، انسحابها من السباق الرئاسي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يعلن الحزب عن مرشح جديد لخوض السباق الرئاسي، وأنه قد أشير إلى عمدة وارسو، رافال ترزاسكوسكى، ووزير الخارجية الأسبق، رادوسلاف سيكورسكي، بأنهما خيارين جديدين محتملين للتنافس أمام الأوفر حظًا، رئيس البلاد الحالي أندجي دودا وعدد قليل من المرشحين الآخرين.

ويسعى دودا، الذي ستنتهي فترة ولايته للبلاد في السادس من شهر أغسطس المقبل، إلى إعادة انتخابه بدعم من الحزب الحاكم "العدالة والقانون" اليميني.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الأساس يوم الأحد الماضي، غير أنه تم إرجائها وسط قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الصراع السياسي بشأن كيف ومتى سيجري التصويت الذي سيتم الإعلان عن تاريخ جديد لإجرائه والذي يتعين أن يكون قبل شهر يوليو المقبل.

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