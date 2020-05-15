مرصد الكهرباء: 25 ألفًا و300 ميجاوات زيادة متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الجمعة، بلغت 25 ألفًا و300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 23 ألفًا و600 ميجاوات مقابل 24 ألف ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و770 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل، ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.