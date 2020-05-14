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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تتوقع تراجع مبيعات السلع المعمرة العام المقبل

الخميس 14/مايو/2020 - 11:02 م
وزير المالية
وزير المالية
مني هيبة
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توقعت وزارة المالية، تراجع حصيلة ضريبة القيمة المضافة (المبيعات)، لبعض السلع المعمرة العام المقبل، حيث أشارت في بيان التقديرات الضريبية المتوقع تحصيلها في موازنة للعام المالي الجديد 2020/2021، إلى انخفاض الحصيلة المتولدة من بيع التلفزيونات والثلاجات خلال العام إلى 500 مليون جنيه، مقابل 900 مليون جنيه للعام الحالي، بتراجع قدره 400 مليون جنيه.

وأوضح البيان أن هذا التراجع سيتركز في مبيعات التلفزيونات الأكبر من 32 بوصة، والثلاجات الأكبر من 16 قدما، فيما توقعت تراجع مبيعات الديب فريزر بشكل عام.

وعلى الجانب الآخر، أشار البيان إلى ارتفاع حصيلة ضريبة مبيعات تكيفات الهواء وقطع غيارها إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام الحالي، حيث تبلغ حجم الحصيلة المتوقعه فيه نحو 700 مليون جنيه.

وكان العام المالي الماضي 2018 – 2019 شهد تراجعًا ملحوظًا في حصيلة مبيعات تلك الفئات من السلع المعمرة، بما يشمل التكيفات بنسبة تراجع قدره 44.3% للتلفزيونات والثلاجات، 66% للتكيفات مقارنة بالعام السابق عليه.

يذكر أن الحكومة انتهت من إعداد الموازنة الجديدة في يناير الماضي، أي قبل ظهور أزمة كورونا، بما يشير إلى أن التقديرات التي تضمنتها ليست مرتبطة بالتداعيات العالمية للفيروس المستجد، وأهمها الانكماش الاقتصادي الحالي.

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