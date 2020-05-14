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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مثلث ماسبيرو وميدان التحرير (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 07:54 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
أحمد أبو المحاسن
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وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائب المنطقة الغربية، اللواء إبراهيم عبدالهادي، اليوم، بزيارة لمشروعي مثلث ماسبيرو، وميدان التحرير، أطلعه بعدها على نتائج الجولة، والتي أسفرت عن توفير بوابة تعقيم لدخول العاملين والزائرين للموقع، وكذا التزام جميع العاملين بالموقع بارتداء الخوذة الواقية وأيضًا الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف بيان، أنه تبين تخصيص أحد العاملين لقياس الحرارة لكل زائر للموقع، فضلا عن انتظام الأعمال بالموقع دون معوقات بانتظام وكفاءة عالية.

كما تفقد نائب المحافظ، ميدان التحرير، حيث تجرى أعمال التشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وقد تم التنبيه على استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وقد تم الاطمئنان على سير الأعمال على قدم وساق دون معوقات استعدادًا للافتتاح قريبا.
ميدان التحرير
ميدان التحرير
ميدان التحرير
ميدان التحرير
ميدان التحرير
ميدان التحرير

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