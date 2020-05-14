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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس: مليون جنيه لدعم المنظومة الصحية لمجابهة كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:59 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس لمناقشة الموقف الحالي وتداعيات فيروس كورونا.

في بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لجميع مديري الإدارات ومسئولي مديرية الصحة ومرفق الإسعاف الطبي وجميع الفرق المشاركة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية لجميع الأطباء وأفراد التمريض المتابعين للحالات المصابة.

وقدم المحافظ دعم مالي لمديرية الصحة ومرفق الإسعاف بملبغ مليون جنيه آخر لدعم العمل بالمنظومة الطبية خلال الفترة الراهنة لتوفير أدوات ومهمات طبية وتعاقدات أطباء وصرف مكافآت، مشيرا الي ان الدولة مستمرة في توفيركافة الدعم لمواجهة خطر فيروس كورونا

وأكد صقر انه يقدر الجهد المبذول لجميع العاملين بالصحة من خلال قيامهم باستقبال الحالات المشتبة فيها والتعامل معها. مطالبهم بالحفاظ علي أنفسهم باتباع اساليب الوقاية المحده لذلك.مشيرا الي ان هذا هو الدور الحقيقي والبطولي للاطباء في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي اللقاء كلف صقر الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ التنسيق ومتابعة الاجراءات لسد كافة الاحتياجات المطلوبة وتوفيرها لمديرية الصحة، مطالبا ببذل المزيد من العمل بالامكانيات المتوفرة من اجل الحفاظ علي صحة المواطنين.

وأشار المحافظ الي اننا مستمرين في تنفيذ خطة الاجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير كافة المنشات الحكومية والاسواق والمواقف والشوارع الرئيسية والفرعية والاحياء.
ويناشد صقر المواطنين الالتزام بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة بشان تداعيات فيروس كورونا ومنها حظر التجول للمواطنين في المواعيد المحددة لحماية انفسهم واهلهم أولاوبلدهم ثانيا، مشيرا الي ان السويس بها ثلاث موانئ حيوية ومناطق اقتصادية وصناعية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة.

حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف بالسويس والدكتور أسر حسن البنا مدير عام الطب الوقائي والدكتور يوسف خليفة مديرمستشفي السويس العام والدكتورة حنان رمضان مدير مستشفي الصدروالدكتورمينا فوزي ميلاد مدير مستشفي الحميات وحسين محمد حسين مديرعام الشئون المالية والادارية وعبيرمحمود مديرادارة التمريض والمهندس منير سيد محمد مدير مركزالمعلومات بالصحة.

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